Grêmio vence o São Paulo e fica perto da final da Copa do Brasil

Único gol do jogo foi marcado por Diego Souza. Gaúchos agora jogam com a vantagem do empate no duelo de volta, no Morumbi

Deu Grêmio no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Com gol de Diego Souza, a equipe gaúcha venceu o São Paulo por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (23), em Porto Alegre, e precisa agora de um empate no jogo de volta, na próxima quarta-feira (30), no Morumbi, para se garantir na final do torneio.

Antes da decisão da vaga, os dois times entram em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Enquanto os paulistas jogam no sábado, contra o Fluminense, fora de casa, os gaúchos recebem o Atlético-GO no dia seguinte.

Começo polêmico

O duelo foi movimentado (e com discussões) desde o início. Logo aos 7 minutos, os jogadores do Grêmio cobraram um cartão vermelho para Bruno Alves, que acertou o braço em uma dividida com Diego Souza. O árbitro mostrou o amarelo. No lance seguinte, Victor Ferraz marcou para o time da casa, mas o tento foi anulado por causa de impedimento de Diego Souza, que atrapalhou Tiago Volpi.

Salva, Volpi

Aos 14, o goleiro salvou o São Paulo ao se antecipar e impedir cabeçada de Pepê. Os gaúchos voltaram a assustar ao 33 em chute de Pedro Geromel. O zagueiro, porém, sentiu no lance e teve de ser substituído.

Os visitantes só foram arriscar aos 37, em chute de Gabriel Sara. Vanderlei fez a defesa com tranquilidade.

Quase!

O São Paulo já parecia melhor no final da primeira etapa, e logo na volta do intervalo, a equipe perdeu uma grande chance. Após linda tabela com Luciano, Daniel Alves cruzou para Brenner, que não conseguiu alcançar a bola.

Aos 11, nova jogada trabalhada do time paulista e Daniel Alves dessa vez serviu Luciano, que chutou por cima do gol. Mais uma ótima oportunidade perdida!