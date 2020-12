É oficial: União Europeia e Reino Unido fecham acordo para Brexit

Há mesmo mais um presente na árvore de Natal: o longo e aguardado acordo entre o Reino Unido e a União Europeia foi alcançado, poucos dias antes do prazo definido.

A cerca de uma semana do final do “período de transição” para a consumação do Brexit, e após 10 meses de negociações que por diversas vezes pareceram definitivamente condenadas ao fracasso, agora os britânicos e a União Europeia chegaram a um entendimento.

União Europeia

Em declarações logo após o anúncio, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen confirma: “Chegamos finalmente a um acordo”. “Foi uma estrada longa e sinuosa”, mas “temos um bom acordo”, disse, descrevendo-o como “justo e equilibrado”. Von der Leyen garantiu ainda que a UE vai continuar a cooperar com o Reino Unido em “todas as áreas de interesse mutuo”.

Está na altura de virar a página e olhar para o futuro”, garantiu, confessando sentir “tranquilidade, satisfação e alívio”. “O que chamamos início é normalmente um fim e para fazer um fim é preciso fazer um início. É altura de deixar o Brexit para trás, o nosso futuro é feito na Europa”, concluiu.

Reino Unido

Também o primeiro-ministro britânico já recorreu ao Twitter para dar conta da sua satisfação com o acordo alcançado. “O acordo está feito”, escreveu.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

Apesar de o Parlamento Europeu já não ter tempo de ratificar um acordo comercial nos poucos dias que restam até ao final do ano, os Estados-membros da UE podem aprovar a entrada em vigor com cariz provisório de um acordo comercial com Londres em 1 de janeiro de 2021, tendo fontes europeias garantido que já estão sendo desenvolvidos procedimentos nesse sentido.