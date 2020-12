1ºde Agosto derrota o Petro e conquista Torneio de Natal

A formação do 1ºde Agosto conquistou, ontem, a primeira edição do Torneio de Natal em Basquetebol, ao derrotar o arqui-rival Petro de Luanda por 81-77, no pavilhão Victorino Cunha.

Os militares, bem liderados pelo base Hermenegildo Santos, entraram com o pé direito na nova época, conquistando o primeiro troféu. Os rapazes do Rio Seco dominaram a partida e nem mesmo a má condição física dos pupilos de Manuel Sousa “Necas” impediu que saíssem vitoriosos do encontro.

Determinada em conquistar a primeira prova da época e mudar o quadro de derrotas consecutivas que tiveram na temporada passada diante dos petrolíferos, a equipa de Manuel Sousa “Necas” entrou com uma estratégia bem definida, que acabou por surtir efeito, ante um Petro de Luanda que cometia inúmeros erros, deixando sem soluções o timoneiro.

“Necas” e pupilos souberam gerir a partida e, de maneira coesa, conseguiram controlá-la do princípio ao fim, diante do conjunto do eixo-viário que se mostrou algo apático. De acordo com José Neto, treinador principal do Petro de Luanda, a equipa ressentiu-se das ausências dos postes Valdelício Joaquim e Jone Pedro.

A equipa da Maianga soube tirar proveito dos erros defensivos que os actuais campeões nacionais cometiam. Os militares venceram as três partidas do torneio e terminaram a prova de forma invicta.

O Petro de Luanda ficou na segunda posição do torneio, já o Petro de Luanda (B), liderado por Manuel Silva “G”, ocupou a terceira posição, enquanto o Clube Desportivo 1ºde Agosto-Academia foi o último classificado.

O base Hermenegildo Santos, do 1ºde Agosto, foi a unidade mais produtiva no encontro, terminando a partida com 19 pontos, seguido pelo extremo poste do Petro de Luanda Leonel Paulo, com 18.