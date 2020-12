Mali: três pessoas presas pela segurança do Estado

No Mali, as autoridades de transição estabeleceram um estado de emergência durante o fim de semana para enfrentar a ameaça da Covid-19 e a persistência de ataques terroristas, garantindo ao mesmo tempo que não querem restringir as liberdades públicas, em particular jornalistas.

Foi ainda organizada uma reunião sobre o assunto para acalmar as preocupações da imprensa. É neste contexto que tomamos conhecimento da detenção de um colunista de rádio conhecido pelo seu ativismo, mas também de executivos da PMU do Mali e de uma agência estatal.

Mohammed Youssouf Bathily, conhecido como Ras Bath , é colunista de rádio da Renouveau FM. Filho do ex-ministro Mohamed Ali Bathily, ele é conhecido por sua franqueza para com as autoridades. Vital Robert Diop é o diretor da PMU do Mali, que organiza apostas em corridas de cavalos, uma empresa de economia mista com três quartos do Estado.

Finalmente, Souhahebou Coulibaly dirige a Agefau, uma agência pública que administra um fundo dedicado ao acesso às telecomunicações. Todos os três foram presos na segunda-feira, 21 de dezembro, pela segurança do Estado e pelos serviços de inteligência do Mali.

Nenhum detalhe das autoridades, mas essas prisões foram confirmadas à RFI por uma importante fonte internacional, que trabalha com a questão dos direitos humanos no país. Esta fonte fala de ” prisões extrajudiciais E lembra que as prisões de segurança do Estado são os únicos locais de detenção inacessíveis às organizações de direitos humanos.

As publicações do Mali ligam estas detenções a uma tentativa de desestabilizar as autoridades de transição, ou mesmo a um golpe de estado, alegadamente preparado pelo antigo primeiro-ministro Boubou Cissé e outros funcionários do regime deposto de Ibrahim Boubacar Keita. É impossível dizer se essas alegações são fundadas ou fantasiosas, mas são de fato tais suspeitas, segundo a mesma fonte, que teriam motivado as prisões.

Em algumas dessas publicações, o diretor de Agefau detido pela segurança do Estado é apresentado como um membro da família do ex-primeiro-ministro, Boubou Cissé, o que foi negado à RFI pela mesma fonte.

A luta contra a corrupção e o desvio de fundos públicos, ou mesmo a desinformação ligada à pandemia do coronavírus, são prioridades declaradas das autoridades de transição. Em nota, o grupo de mídia Renouveau, onde trabalha Ras Bath, explica aguardar explicações sobre as ” motivações ” do que descreve como ” sequestro ” e lembra que “a liberdade de expressão é um direito constitucional “.