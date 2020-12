Tyler Gordon, o menino prodígio de 14 anos que pintou LeBron James para a revista Time

Os seus trabalhos começaram a chamar a atenção de muitos, incluindo da prestigiada Time Magazine, que o contratou para pintar Lebron James, para a capa da edição do “Atleta do Ano”.

Tyler Gordon, de 14 anos, começou a utilizar o seu pincel numa tela aos dez, depois de ter dois sonhos consecutivos que o incentivavam a usar o seu talento, caso contrário, arriscar-se-ia a perdê-lo.

Os seus trabalhos começaram a chamar a atenção de muitos, incluindo da prestigiada Time Magazine, que o contratou para pintar Lebron James, para a capa da edição do “Atleta do Ano”.

“Quando tinha dez anos, tive um sonho em que Deus me dizia que se eu não usasse o meu talento, ele iria tirá-lo de mim. Então, naquela noite, às três da manhã, corri para o quarto da minha mãe e contei-lhe sobre o sonho. No início, ela pensou que eu estava a brincar. Então, na noite seguinte, tive o mesmo sonho ”, disse o jovem à Time.

O convite da revista não poderia ter sido feito a outra pessoa. Gordon idolatra LeBron James e atesta o fato de o atleta ser um dos maiores de todos os tempos. “Trabalhar duro torna-o num candidato, mas acreditar em si mesmo torna-o um campeão”, disse sobre James.

Pintar Lebron pode parecer o marco da ascensão para um jovem artista como Gordon, mas este trabalho para a revista é um dos muitos sucessos recentes que conquistou nos últimos tempos. Só este ano, já pintou mais de 500 retratos de ícones negros, alguns dos quais foram vendidos por até 100 mil dólares.

Quando Tyler Gordon pinta, começa com as características faciais mais escuras e definidas: a linha dos olhos, a estrutura da mandíbula, a sombra do queixo e continua com as áreas de sombra média, lábios, cabelo e nariz, terminando com as superfícies mais claras, como as maçãs do rosto e linhas de sorriso. Em cerca de 30 minutos, o jovem pode criar um retrato que outros artistas podem demorar a horas a fazer.

Um vídeo que Tyler postou no Twitter a 22 de novembro mostra exactamente esse processo do início ao fim. O sujeito dessa pintura foi a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris. O vídeo teve mais de 1.5 milhão de visualizações e a própria Kamala Harris telefonou telefonou ao artista para o congratular pelo seu talento.

De acordo com a Time, Gordon chamou a atenção do mundo em 2018, depois que fez um retrato do Kevin Durant e fez sucesso online. O retrato chamou a atenção da mãe de Durant, que o comprou por US $ 300. Logo depois, outras celebridades como Janet Jackson, Alex Rodriguez, Kevin Hart, Jennifer Lopez e, muito recentemente, Janelle Monae, bateram em sua porta para obter seus próprios retratos.