Embaixada da Bélgica lança livro de Daniel Ribant

A Embaixada da Bélgica em Angola lançou sexta-feira, via online, o livro “Angola para Todos”, do escritor belga Daniel Ribant, numa cerimónia que juntou vários intervenientes de diversas origens, que compartilharam as suas visões sobre o livro e o tema.

O embaixador da Bélgica, Jozef Smets, foi o anfitrião do painel que pode ser visto na página oficial da embaixada. A obra, que foi concebida sob a forma de um abecedário, propõe abranger os múltiplos aspectos de um país desconhecido e complexo, muitas vezes encarado apenas pelos seus recursos minerais, o petróleo e os diamantes.

A sua realidade profunda desvenda-se na leitura dos 76 temas cuidadosamente escolhidos pelo autor para destacar as diversas características do país, os constrangimentos de uma história particularmente pesada e os muitos desafios que continua a enfrentar. Participaram no painel o autor da obra, Daniel Ribant, assim como o prefaciador do livro, o escritor angolano Pepetela.

Fizeram ainda parte do webnar, Maria da Piedade de Jesus, secretária de Estado da Cultura, Carlos Pin Vaz (EFFA), João Milando, sociólogo e professor universitário, Esmeralda Chiyaka, jornalista, Sizaltina Cutaia, directora da Open Society, Estelle Maussion, jornalista e antiga correspondente da AFP e RFI em Luanda, Vicente Francisco Soares, representante da Câmara de Comércio e Indústria de Angola, e Paulo Lara.

Em “Angola para Todos”, Daniel Ribant faz um convite para um melhor conhecimento de Angola, apresentando um país, 45 anos depois de se ter libertado de um dos mais longos períodos de colonização da História. O autor prossegue abordando as fases de construção e reconstrução do país e da tarefa colossal que tem na sequência da luta pela Independência, de uma guerra civil durante 27 anos e da Nova Angola com o advento da paz.