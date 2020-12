Editora Milionário Records coloca álbum no mercado

“Prenda de Natal” é o título da colectânea musical da editora Milionário Records, que está no mercado angolano, desde sexta-feira última, com a apresentação dos temas 12 artistas do selo, a decorrer durante 15 dias.

Com uma diversidade de estilos, desde a kizomba, r&b e guetho zouk, o CD, que tem 28 faixas, é um projecto inovador, idealizado por Horácio Mosquito. A ideia, explicou o mentor do projecto, é permitir que cada artista faça o lançamento do próprio tema, num dia específico. O cronograma do projecto prevê para hoje, o lançamento do tema do cantor MRH, que sucede desta forma Edgar Menezes, o primeiro a apresentar as músicas, Cherry, cujas canções foram mostradas no sábado, e as de Sara Dem, ontem.

Para amanhã e até o dia 29 estão agendados os lançamentos dos temas de Mónica Abrantes, Ngoma, Alice Jolie, Alje, Liriany, Dino Ferraz, Loz Hermanos e Miguel Buíla. Cada uma das músicas da colectânea, esclareceu, representa uma amostra do álbum individual dos cantores, cujo lançamento está agendado para 2021. “Decidimos trazer músicas com um pendor de positividade, principalmente nesta fase de pandemia. É uma forma de celebrarmos juntos esse Natal”, disse. O projecto contou com a coordenação do DJ Octávio Cabuata e vai estar disponível em algumas plataformas digitais.