Análise. Brasil finge ignorar o seu racismo, mas é fundo: Um jovem negro assassinado a cada vinte minutos

Ao contrário do que afirma o governo brasileiro, existe racismo contra os negros no país, mas se baseia em mecanismos históricos muito diferentes dos dos Estados Unidos, afirma o El País Brasil. Na verdade, no Brasil existe toda uma hierarquia de tons de pele …

Não, o Brasil não é mais racista que os Estados Unidos. Não menos. Na verdade, não se pode fazer uma comparação quantificável sobre este assunto. O resultado final é que os dois países têm um passado de escravidão e ainda hoje são estruturalmente racistas.

Porém, cada uma dessas sociedades foi formada de uma certa forma, com valores diferentes. E cada um percorreu um caminho diferente no que diz respeito à questão racial e, portanto, evoluiu de maneira específica, como apontam a historiadora Luciana Brito, a socióloga Flavia Rios e o advogado e filósofo Silvio Almeida.

Um jovem negro assassinado a cada vinte minutos

Embora as comparações entre os dois países existam há pelo menos o século 19, diz Flavia Rios, elas ganharam força em 2020 como resultado do movimento Black Lives Matter. O assassinato de George Floyd por um policial branco em 25 de maio gerou uma onda de protestos nos Estados Unidos.

Enquanto a imprensa internacional examinava o caso que atribuía ao racismo, no Brasil um jovem negro é assassinado a cada vinte e três minutos sem que a questão racial seja objeto de uma análise diária.

Tivemos uma amostra dessa violência logo após o assassinato de Georges Floyd. As imagens desse assassinato correram pelo mundo, um policial militar [brasileiro] reproduziu a cena: esmagou com o pé o pescoço de uma negra em Parelheiros, no sul de São Paulo.

“Os policiais que fazem isso e voltam para ameaçar a vítima querem dizer para a sociedade brasileira, e principalmente para a comunidade negra, que esse tipo de coisa aqui não terá consequências”, explica Luciana Brito.

Professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia [no Nordeste do país], ela estuda a escravidão, sua abolição e relações raciais no Brasil e nos Estados Unidos. “Eles contam com a falta de empatia de grande parte da população, mas também com a impunidade de que goza o estado. É aqui que o racismo estrutural se manifesta . ”