Lunda-Norte: Detidos dois congoleses por tráfico de menores

Dois indivíduos, oriundos da República Democrática do Congo ( RDC), com 41 e 42 anos de idade, respectivamente, foram detidos, na semana passada, na Lunda-Norte, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), por tentativa de tráfico de três crianças congolesas, com destino a província de Luanda, soube o Jornal de Angola de fonte da corporação.

O porta-voz do SIC na Lunda-Norte, subinspector Veríssimo Pandamar, explicou que à semelhança do que acontece naquela circunscrição, a Polícia Nacional acredita haver também em Luanda fortes indícios de existência de “comités de recepção”, que se dedicam à prática de crimes de tráfico de seres humanos.

Veríssimo Pandamar disse que os indivíduos vão ser presentes ao Ministério Público, para a legalização da acusação de crimes de associação criminosa e tráfico de pessoas e o consequente julgamento e condenação em Tribunal. Segundo o subinspector, este é o terceiro caso de tentativa de tráfico de menores registado pelas autoridades da província da Lunda-Norte durante o presente ano.

O primeiro, notificado no início de 2020, envolveu um angolano que tentou vender uma sobrinha por 70 mil kwanzas. O segundo caso, de acordo com Veríssimo Pandamar, foi registado, no mês de Setembro, que resultou na detenção de três indivíduos provenientes da RDC que pretendiam vender uma criança de 4 anos, do sexo feminino, oriunda daquele país africano.

Os três traficantes, com idades entre 20 e 30 anos, foram detidos na sequência de denúncia feita por uma cidadã angolano, a partir da zona fronteiriça da Chissanda, município do Chitato, província da Lunda-Norte.

De acordo com a fonte, além de Luanda, tida como principal destino dos traficantes, outro objectivo dos criminosos é vender as crianças em localidades diamantíferas, onde a actividade comercial, sobretudo a venda ambulante é intensa, para efeitos de exploração de trabalho infantil.