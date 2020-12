Empreendedorismo na RDC (2/5): Café de Tisya Mukuna a conquistar Kinshasa

Fundada em 2018 por uma jovem expatriada de volta ao seu país natal, a marca La Kinoise oferece café cultivado no coração da capital congolesa.

Uma mulher no campo é comum. Mas em uma plantação de café, isso é raro. No entanto, é na cafeicultura que Tisya Mukuna optou por desenvolver sua actividade.

Ela cresceu na França, onde chegou com a família com 1 ano de idade, fez mestrado em marketing no Institute of Scientific Economics and Management de Paris e MBA na Shanghai International Studies University (China ) Então, no final de 2017, com os estudos concluídos, ela decidiu se estabelecer na RDC, seu país natal.

Sem hesitar, ela quer investir no café . “Sempre adorei árvores e agricultura ”, diz ela. Uma paixão que me foi passada pelo meu pai, que cria e pesca. “

Café 100% orgânico para a capital

Em 2018, a jovem fundou sua empresa, La Boîte (que tem oito funcionários), e cria sua marca, que chama de La Kinoise, já que seus cafeeiros crescem em Kinshasa, em Mont-Ngafula, município do sul da capital. . Uma escolha que intrigou mais de um agrônomo, além de membros do Conselho Interprofissional de Promoção da Agricultura (Cipa).

No entanto, as três variedades que ela cultiva, 100% orgânica, ocupam os 20 hectares da plantação, com uma boa produtividade – cerca de 12 toneladas de café em 2020.

A torrefação e moagem são feitas no Escritório Nacional de Produtos Agrícolas do Congo (Onapac), e quatro produtos La Kinoise são distribuídos em supermercados e em alguns restaurantes da capital: arábica, robusta, arabusta e mocaccino (mistura de café e chocolate).

Construindo o consumo local

Tisya Mukuna está cheia de ideias. Além dos infusões, incluindo a mistura “sinda-menta” (capim-limão e menta), que será comercializada até o final do ano, pretende aumentar a produção de café, para fabricar cápsulas compatíveis com as máquinas. espresso e em barra unidose, para se equipar com equipamentos de torrefação e para produzir em escala industrial.

Seus outros desafios são exportar, mas também fazer com que os congoleses consumam mais café. “Para isso, pretendo montar um estande no aeroporto e, em toda a cidade, contêineres com produtos locais, que servirão de refeitórios”, disse Tisya Mukuna.

Obviamente, problemas não faltam: são os “hackers” que inventam os impostos ilegais, os funcionários que “fazem o seu currículo”, o puzzle do empacotamento e do financiamento

“Ter crédito é difícil. Comecei minha actividade com meus próprios recursos e montei um arquivo de solicitação de subsídio ”, enfatiza. Mas o mercado está aquecido e La Boîte tem todos os recursos para ter sucesso.