“Devemos agir agora” contra a insurgência em Cabo Delgado, senador americano Bob Menendez

“A situação em Moçambique é terrível e, infelizmente, não atraiu um nível apropriado de atenção dos formuladores de políticas”, disse aquele senador.

O senador americano Robert Menendez disse que os Estados Unidos e seus parceiros podem ajudar a combater a insurgência islâmica em Cabo Delgado e “apoiar as aspirações do povo moçambicano por um futuro mais esperançoso”.

O conflito em Cabo Delgado, zona rica em gás natural e outros recursos, iniciou em 2017 e já matou mais de duas mil pessoas. Mais de 500 mil residentes de distritos do norte foram forçados a fugir para outras partes do país. Os deslocados vivem em condições que requerem atenção.

Menendez, que falava esta semana no Senado, considerou “trágico ver um país que parecia estar à beira da transformação arrastado de volta ao conflito. A situação não é de desespero (…) mas é urgente. Devemos agir agora”.

Estratégia coordenada

Para ele, “à medida que o conflito cresce em extensão e intensidade, os Estados Unidos precisarão de desenvolver uma estratégia coordenada entre agências, usando todas as alavancas do poder americano – diplomático, desenvolvimento e defesa – para responder à crise militar humanitária e de desenvolvimento em Cabo Delgado, e trabalhar com os parceiros regionais.

A intervenção de Menendez surge uma semana depois do chefe de contraterrorismo no Departmento de Estado, embaixador Nathan Sales, ter afirmando que os Estados Unidos pretendem apoiar Moçambique a combater a insurgência liderada por um grupo ligado ao Estado Islâmico.

Nessa luta contra os insurgentes, disse, esta semana, o presidente Filipe Nyusi, Moçambique recebeu propostas de apoio de outros países.

Tal apoio, segundo várias fontes, inclui a formação das forças armadas moçambicanas na luta contra o terrorismo, disponibilização de meios de combate e assistência à população deslocada.

Desenvolver o norte

Menendez disse que “o treinamento contra o terrorismo e a assistência humanitária por si só, no entanto, não são suficientes para derrotar o ISIS (Estado Islâmico) em Moçambique.São apenas ferramentas para responder à crise imediata”.

Ele sugere que “para abordar de forma eficaz as causas do conflito – as desigualdades sociais e econômicas que permitiram o extremismo se estabelecer e florescer – o Governo de Moçambique e os parceiros internacionais devem ajudar a desenvolver as comunidades desfavorecidas do norte do país”.

Como parte disso, disse o senador, deve ser combatida a corrupção e melhorada a oferta de serviços de saúde, educação, emprego e empreendedorismo.

Por outro lado, “Moçambique e os seus parceiros internacionais também devem aumentar os programas destinados a combater a ideologia extremista e promover deserções da insurgência”, disse Menendez.

Ele pediu também aos doadores no sentido de pressionarem o Governo de Moçambique a cumprir a obrigação de investir nos seus próprios cidadãos, um processo que deve ser transparente e deve resultar em que “parte significativa das receitas potenciais de gás natural” seja investida nas províncias extracção.

Menendez é senador desde 2006. Representa Nova Jérsia e faz parte do Comité de Relações Internacionais.