Empreendedorismo na RDC (2/5): Café de Tisya Mukuna a conquistar Kinshasa

A campanha de marketing para a safra da temporada 2020-2021 está começando com turbulência para a Costa do Marfim e Gana, os dois principais produtores do mundo, responsáveis ​​por mais de 70% do fornecimento vendido aos comerciantes.

Os dois vizinhos da África Ocidental criaram a OPEP do cacau em 2018 para influenciar os preços internacionais e aumentar sua participação no bolo. Dos US $ 100 bilhões em receitas geradas ao longo da cadeia do cacau a cada ano, apenas 6% vão para os países produtores e apenas 2% para os camponeses que criam essa riqueza.

Ao unir forças, Acra e Abidjan queriam mudar a situação. Mas a situação econômica frustrou seus planos.

Declínio da demanda e veto às “majors” do cacau

Os gigantes do setor fizeram uma projeção ruim sobre o consumo de chocolate ligado à pandemia de Covid com sua parcela de confinamento na Europa e nos Estados Unidos. “Com o confinamento, pensamos que o consumo de chocolate explodiria, já que as pessoas vão ficar em casa e não terão outra alternativa a não ser consumir chocolate. Já tínhamos notado uma queda no consumo ”, confessa um fabricante de chocolate.

Demanda fraca – e a consequente queda no preço do cacau, que poderia cair para tão baixo quanto £ 1.475 por tonelada em Londres até o final de 2020 segundo analistas, ou 17% menos que ‘em 2019 – levou grandes empresas da indústria, como Cargill, Olam e Sucden, a exigir uma redução no’ diferencial de origem ‘vinculado ao país de produção, atualmente estabelecido entre £ 70 e £ 100 por tonelada para a Côte d ‘Marfim.

Mas, acima de tudo, esses gigantes do comércio de feijão agora se recusam a pagar o diferencial de renda decente (DRD) estimado em US $ 400 por tonelada para a campanha atual.

Atualmente, devido aos preços baixos, os fabricantes de chocolate não compram mais os grãos por meio do sistema de contratos futuros nos mercados internacionais. No entanto, suas compras e exportações de campo continuam.