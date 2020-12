Caso GRECIMA: Julgamento retoma em Fevereiro de 2021

O julgamento do Caso GRECIMA, em que é réu principal o ex-director do extinto Gabinete de Revitalização da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, Manuel Rabelais, retoma no dia 8 de Fevereiro de 2021, soube o Jornal de Angola de fonte da Câmara Criminal do Tribunal Supremo.

O julgamento conhece, assim, uma pausa, depois de cinco sessões de audições a Manuel Rabelais. Na retoma do julgamento, o tribunal deverá ouvir o réu Hilário Gaspar Santos, colaborador de Rabelais no GRECIMA. Manuel Rabelais e Hilário Santos estão a ser julgados pela suposta prática dos crimes de peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento e branqueamento de capitais, durante o período entre 2012 e 2017.

Funcionários do tribunal observam greve

Os funcionários do Tribunal Supremo (TS) iniciaram, às 07h00 desta quinta-feira, uma greve geral que se deverá estender até ao dia 24, para exigirem melhores condições de trabalho. A paralisação deverá ter uma adesão de 80 por cento dos técnicos, conforme o coordenador da comissão sindical do TS, Domingos Feca.

A convocação da greve decorre da falta de acordo nas negociações entre os funcionários do TS e a entidade empregadora, de acordo com um comunicado da Assembleia de Funcionários do Tribunal Supremo, a que a Angop teve acesso.