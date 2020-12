Possível visita do Presidente Emmanuel Macron no inicio de 2021

A França tem um novo embaixador em Angola, Daniel Vosgien, acreditado nesta terça-feira, 15 de dezembro, em Luanda, o diplomata gaulês avançou com uma possível visita ao país do presidente Emmanuel Macron no primeiro trimestre de 2021, para reforçar a cooperação entre os dois países.

O novo embaixador francês Daniel Vosgien anunciou nesta terça-feira, 15 de dezembro, em Luanda, que o Presidente Emmanuel Macron pode visitar Angola no primeiro trimestre de 2021, com uma agenda carregada de projectos em vários domínios.

Daniel Vosgien foi acreditado pelo Presidente João Lourenço, como novo embaixador da França em Angola, substituindo no cargo Sylvain Itté.

Em declarações à imprensa, o diplomata referiu que a vinda do Presidente francês a Luanda visa o reforço das relações bilaterais existentes entre os dois países.

Daniel Vosgien reconheceu que a cooperação entre Angola e França são excelentes e podem ser melhoradas em todos os domínios com a visita de Emmanuel Macron ao país.

“A intenção do nosso Presidente da República é de reprogramar a visita, para se realizar talvez no primeiro trimestre de 2021…as relações são muito boas, podem ser melhoradas, e o seu papel naturalmente enquanto diplomatas, enquanto embaixador, é de contribuir para o reforço das relações em todos os domínios da cooperação bilateral e também de reforçar o diálogo com a República de Angola sobre a questão da paz e segurança regional”.

Francisco Paulo, correspondente em Luanda

A visita a Luanda e Pretória do chefe de Estado francês, que deveria ter ocorrido em maio de 2020, mas que foi adiada devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, deve ser encarada como um momento de materialização de diversos projectos iniciada com a visita de João Lourenço a França, afirmou o embaixador Daniel Vosgien.

De recordar que uma nova era nas relações franco-angolanas foi marcada com a visita de Presidente João Lourenço a França, em maio de 2018 em resposta a um convite formulado pelo governo francês, durante a qual foram assinados vários acordos de cooperação nas áreas económica e de defesa.