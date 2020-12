Membro da Coordenação do PRA-JA sofre atentado

Um membro da Coordenação Geral do PRA-JA sofreu um atentado a tiro contra a sua viatura. O acto foi perpetrado por indivíduos até agora desconhecidos, a que a coordenação geral do projecto político de Abel Chivukuvuku considera serem “inimigos da paz e da democracia”.

De acordo com uma nota a que o Portal de Angola teve acesso, a Coordenação Geral do PRA-JA SERVIR ANGOLA informa a opinião pública nacional e Internacional, que Isaías Daniel Sambangala, membro da Coordenação Geral do PRA-JA sofreu, no dia 13 de Dezembro de 2020, um atentado contra a sua integridade física perpetrado pelos inimigos da paz e da democracia.

A Coordenação Geral do PRA-JA SERVIR ANGOLA condena veementemente este acto hediondo e exorta as entidades competentes do Estado angolano para a realização das diligências, com vista ao esclarecimento deste acto. O Bem Vida, avança o documento, é sagrado e é dever do Estado dinamizar processos tendentes à protecção de todos os cidadãos.

A Coordenação Geral aproveita para exortar os membros, simpatizantes e amigos do PRA-JA SERVIR ANGOLA, no sentido de manterem a fé, a determinação e a firmeza na defesa intransigente da causa nobre “por nós defendida”.

“Como no passado os inimigos da paz e da democracia serão vencidos. Porque a vontade do povo é imparável”.