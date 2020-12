Covid-19: SP confirma primeiro caso de reinfecção no estado

O governo de São Paulo confirmou, na noite desta quarta-feira, o primeiro caso de reinfecção por coronavírus no estado. Segundo informações divulgadas pela Secretaria de Saúde, a paciente é uma mulher, de 41 anos, residente em Fernandópolis, região de São José do Rio Preto.

De acordo com a secretaria, a paciente teve dois diagnósticos positivos em um intervalo de 145 dias. Na primeira vez, ela desenvolveu a doença em junho, com resultado positivo após exame laboratorial. Ela se curou e, em novembro, apresentou outro diagnóstico positivo. “O caso apresentou todos os critérios estabelecidos em nota técnica do Ministério da Saúde para casos de confirmação da reinfecção”, informou a secretaria, em nota.

O caso de reinfecção foi constatado após dois exame de sequenciamento genético realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, laboratório referência nacional, vinculado ao governo paulista. Os exames detectaram que se tratam de duas linhagens distintas do coronavírus, o que justifica a reinfecção. A primeira linhagem foi constatada exclusivamente no Brasil. Já a segunda foi identificada também nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Chile.

O primeiro caso de reinfecção no país foi confirmado na semana passada, em uma profissional de saúde de 37 anos. Ela é moradora de Natal, no Rio Grande do Norte, e foi diagnosticada com Covid-19 duas vezes em um intervalo de 116 dias, entre junho e outubro.