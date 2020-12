Covid-19: Brasil tem novo recorde de casos em 24 horas, com 70.574

O Brasil registrou 936 novas mortes pelo novo coronavírus e 70.574 casos da doença nesta quarta (16). Com isso, o total de mortos chegou a 183.735 e o de casos a 7.040.608, de acordo com o painel atualizado pelo Conass (Conselho Nacional dos Secretários de Saúde), um sistema próprio de informações que reúne dados de contaminados e de óbitos em contagem paralela à do governo.

Os 70.574 casos registrados nas últimas 24 horas são um recorde para o período. Anteriormente, o maior número de ocorrências somadas em um dia foi 69.074, em 29 de julho.

Os dados desta quarta não incluem números do estado de São Paulo. O Conass informa que houve problema técnico no acesso às bases de dados e manteve os números divulgados na terça.

Na terça (15), o país tinha 182.799 mortes e 6.970.034 casos confirmados de Covid-19, de acordo com o conselho.

Prezando pela confiabilidade nas informações, o Yahoo Brasil passou a adotar como padrão, desde 8 de junho, os dados estatísticos divulgados pelas secretarias estaduais de Saúde através do Conass, e não mais os números apresentados pelo Ministério da Saúde.

Os dados do Conass também viraram referência para o Congresso Nacional, que abandonou a contagem do Ministério da Saúde. A decisão foi anunciada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.