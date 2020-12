Candidato à presidência do Barcelona, Emili Rousaud quer apresentar um novo contrato ao astro argentino.

As próximas semanas prometem ser atribuladas no Barcelona, com as eleições no mês de Janeiro e com a possibilidade de Leo Messi poder já negociar a sua saída com outro clube, abandonando o Camp Nou a custo zero no verão.

Ora, Emili Rousaud é um dos candidatos. O antigo-vice presidente do clube garante que caso seja eleito vai apresentar a Messi um novo contrato, mas com salário mais baixos. “Na situação actual do clube o salário de Messi não é sustentável, por isso vamos ter que chegar a um acordo com ele e vamos apresentar-lhe um projecto atractivo”, referiu em entrevista ao AS.

Rousaud sustenta que o argentino nesta fase da carreira já não está preocupado com dinheiro. “Quando Messi disse que queria sair, não disse que era por dinheiro. Ele tem o maior salário do mundo, ninguém ganha mais que ele. Ele quer sair porque quer ganhar troféus”, atirou.