O Banco Árabe para o Desenvolvimento quer ajudar a Guiné-Bissau no seu processo de desenvolvimento. O diretor do banco encontra-se em Bissau, onde anunciou hoje a possibilidade de a sua instituição apoiar a construção de estradas no leste da Guiné-Bissau.

É o próprio diretor do Badea, o mauritano Sidi Oul Tah que disse isso ao ministro guineense das Finanças, João Fadiá.

O responsável do Banco Árabe para o Desenvolvimento encontra-se em Bissau para uma série de encontros com membros do Governo e elementos do setor privado.

Ao Governo, Sidi Oul Tah revelou que o Badea tem uma carteira de financiamentos para apoiar a transformação do caju e ainda construção de estradas rodoviárias.

O Governo de Bissau pretende que o banco árabe financie a construção, para já, de 80 quilómetros de estradas na região de Gabu, no leste da Guiné-Bissau. O projeto já se encontra em análise a nível do conselho de administração do banco árabe.

Serão necessários 72 milhões de dólares, verba que o director do Badea acredita que será possível arranjar através de um empréstimo concessional de longo prazo, com taxas de juro baixas e com um período de carência relativamente prolongado.

O Badea também estaria interessado em abrir uma linha crédito aos empresários guineenses, concedendo dinheiro para ser gerido pelos bancos comerciais de Bissau.