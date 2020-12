Ana Dias Lourenço junta-se à luta contra a violência de género

A primeira dama de Angola mostrou o apoio incondicional à campanha de eliminação da violência contra a mulher, que o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) e o Ministério da Acção Social, Família e Protecção da Mulher (MASFAMU) lançaram a 25 de Novembro. Ana Dias Lourenço foi uma das participantes de destaque no arranque dos 16 dias de activismo pelos direitos da mulher e pela paridade de género.

De acordo com uma nota enviada à Redacção do Portal de Angola, defender as mulheres angolanas contra a violência e fomentar a igualdade de oportunidades, foi o mote dos 16 dias de activismo organizados pela UNFPA e o MASFAMU. O webinar de apresentação do programa contou com a presença da primeira dama de Angola, Ana Dias Lourenço, apoiante de peso da necessidade de se encontrarem políticas e programas que melhorem as condições de vida das famílias através do combate à violência de género.

Numa breve intervenção, Justine Coulson, Directora Regional Adjunta do Escritório da África Oriental e Austral do UNFPA, contou como esta campanha anual tem dado resultados concretos e positivos ao criar “parcerias robustas” entre governos e a sociedade civil. As acções centram-se, sobretudo, em atacar problemáticas como a gravidez na adolescência, a mortalidade materna, casamento infantil, violência doméstica e agressão sexual de mulheres e jovens. Segundo a UNFPA, pelo menos um terço das angolanas já sofreram algum tipo de violência e 35% das adolescentes do país tiveram pelo menos um filho.

A campanha da UNFPA e do MASFAMU foi lançada em pleno Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, numa altura em que a pandemia do COVID-19 aumentou os níveis de violência de género em 30% a nível global. Para além de Ana Dias Lourenço, acompanharam o lançamento outras figuras importantes, como a Dra. Carolina Cerqueira – Ministra de Estado para Assuntos Sociais, Dra. Faustina Alves – Ministra da Acção Social, família e promoção da Mulher, Zahira Virani – Coordenadora Residente das Nações Unidas em Angola, Dra. Joana Lina Cândido – Governadora da Província de Luanda e a modelo Maria Borges.