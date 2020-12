Tribunal Supremo: Funcionários ameaçam greve a partir do dia 17

Um documento da Comissão Sindical dos trabalhadores do Tribunal Supremo (TS), a que o Portal de Angola teve acesso, anuncia uma greve a partir do dia 17 deste mês, que numa primeira fase vai até ao dia 24. Em Janeiro, a paralisação vai voltar a acontecer a partir do dia 11.

Os trabalhadores do Tribunal Supremo, que reclamam por melhores salários, justificam a greve com a necessidade de se equiparar a remuneração dos funcionários do Tribunal Supremo com a dos funcionários dos demais tribunais superiores, considerando que desta forma poderão ser sanadas “as injustiças remuneratórias que perduram há mais de 5 anos”.

Por outro lado, os grevistas alegam terem tomado esta decisão na sequência da entrega do caderno reivindicativo de 2017, do qual resultou incumprimento da entidade empregadora, tendo esta acção despoletado a actual greve que está agendada para o dia 17 e que vai afectar a paralisação total dos serviços nas horas uteis e normais de serviço no tribunal supremo, cujo prazo poderá ser estendido ou ajustado em função do resultado das negociações entre as partes, lê-se no documento que vimos citando.