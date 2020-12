Afeganistão: Atentado à bomba mata vice-governador de Cabul e um assessor

O vice-governador de Cabul, Mohibullah Mohammadi, e um assessor foram vítimas de um atentado bombista na capital afegã, numa altura em que decorrem conversações de paz. O ataque ocorreu às 09:40 (06:40 em Luanda) na área de Macroyan 4, na zona ocidental de Cabul, quando uma bomba colocada no carro onde seguiam explodiu.

No veículo encontravam-se o vice-governador, o assessor e dois elementos da segurança pessoal, disse o porta-voz ministro do Interior, Tariq Arian, através da rede social Twitter. O vice-governador e o assessor morreram no local e os dois guarda-costas ficaram feridos, acrescenta a mensagem do porta-voz considerando que o atentado “foi um crime de guerra”.

Arian afirma ainda que durante as últimas semanas têm sido levadas a cabo operações antiterroristas em Cabul que já levaram à neutralização de “células insurgentes”. O atentado de hoje não foi reivindicado, até ao momento. Trata-se do mais recente ataque de uma série de “assassinatos seletivos” cometidos no país contra figuras da sociedade civil.

Os ataques contra políticos, jornalistas, activistas de direitos humanos e estudantes têm aumentado desde o início do ano coincidindo com o acordo alcançado em Fevereiro entre os Estados Unidos e talibãs. Desde Setembro que decorrem os contactos directos entre os insurgentes e o governo de Cabul no Qatar.

Uma dezena de representações diplomáticas no Afeganistão, incluindo da União Europeia, Estados Unidos e da Aliança Atlântica, condenaram na semana passada, através de um comunicado conjunto, a vaga de assassinatos que “procuram calar a diversidade de opiniões, no país”.