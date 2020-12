Morre John Le Carré, o “espião escritor”

O conhecido escritor britânico John le Carré faleceu no sábado, devido a um mal estar, segundo nota da agência do escritor a Curtis Brown Group, divulgada neste domingo, 13.

“É com grande tristeza que devo anunciar que David Cornwell, conhecido em todo o mundo como John le Carré, morreu, após uma breve doença (não relacionada a Covid-19) na Cornualha na noite de sábado, 12 de dezembro de 2020”, informou na nota o presidente do grupo, Jonny Geller.

Nascido David John Moore Cornwell, John le Carré trabalhou para o serviço secreto britânico entre as décadas de 1950 e 1960 e foi ele que, segundo os críticos, deu os melhores contornos às obras de espionagem.

O autor usou a sua própria experiência como agente secreto, enquanto estudava alemão na Suíça, no final da década de 1940, na construção de muito de suas tramas e personagens.

Com uma carreira de mais de seis décadas, o seu primeiro grande sucesso veio com seu terceiro livro, “O espião que veio do frio”, publicado em 1963.

“O espião que sabia demais”, transformado em filme e série, também se destaca entre a suas obras, além de “A guerra no espelho”, de 1965, e “O alfaiate do Panamá”, de 1996.

Ex-professor na tradicional escola de Eton, Cornwell entrou no Serviço de Relações Exteriores do Reino Unido como oficial de inteligência, onde recrutava e comandava espiões na era da Cortina de Ferro num escritório no MI5 em Londres.

Foi nesta época que iniciou sua carreira como escritor, adoptando o pseudónimo de John le Carré.

O primeiro romance foi “O morto ao telefone”, lançado em 1961, já com a estreia de um personagem que se tornaria frequente nas suas histórias seguintes, George Smiley.

Em 2001, publicou “O jardineiro fiel”, que seria adaptado ao cinema quatro anos depois pelo director brasileiro Fernando Meirelles, com Ralph Fiennes e Rachel Weisz no elenco.

No total, Le Carré escreveu 25 romances e um volume de memórias, “O túnel de pombos” (2016).

Ele vendeu mais de 60 milhões de cópias em todo o mundo e cerca de 10 obras foram adaptados para o cinema.

Aos 89 anos, deixa a esposa, Jane, com quem foi casado por quase 50 anos, e os filhos Nicholas, Timothy, Stephen e Simon.