Metade das empresas angolanas considera que situações de fraude aumentaram

Metade das empresas angolanas considera que as situações de fraude aumentaram desde 2019 e 61% acredita que o número de ocorrências vai aumentar no futuro, revela a primeira edição do “Fraud Survey Angola” da Deloitte hoje divulgado.

O estudo, que avalia as percepções relativamente ao tema de fraude no mercado empresarial angolano, foi realizado entre 29 de junho e 17 de julho deste ano.

Além disso, 61% das empresas acreditam que o número de ocorrências vai aumentar no futuro.

Quase um terço (32%) dos inquiridos admitiram que a sua empresa enfrentou alguma situação de fraude no último ano, apontando “como principais custos associados a essas situações a perda de reputação (46%), o desvio de fundos (38%) e a realização de negócio (33%).

“Cerca de 65% dos inquiridos pertencentes ao segmento das grandes empresas referem ter conhecimento de empresas envolvidas em situações de fraude recentemente, comparando com os 57% das PME [pequenas e médias empresas]”, conclui o estudo.