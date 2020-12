Bill Gates: “Os próximos quatros meses podem ser os piores da pandemia”

O co-fundador da Microsoft espera que o Verão de 2021 marque o início do caminho do regresso à normalidade.

“Os próximos quatro a seis meses podem ser os piores da pandemia”. Foi este o alerta que o fundador da Microsoft Bill Gates deixou na sua mais recente entrevista à CNN, apontando para o perigo do inverno que se aproxima nos Estados Unidos e Europa.

Gates, que tem sido uma das caras mais conhecidas no financiamento do combate à pandemia da Covid-19, considerou que o fato de muitos países já estarem preparando os respectivos planos de vacinação não significa que o perigo tenha passado. Gates apontou ainda o dedo aos EUA, indicando que esperava uma melhor prestação do país no combate à Covid-19.

“Pensava que os EUA fariam um trabalho melhor. Este vírus pode ser mais fatal do que é. Não tivemos o pior dos cenários. Mas o que me surpreendeu é que o impacto econômico nos EUA e em todo o mundo foi muito maior do que as previsões que fiz há cinco anos ”, afirmou Gates.

No que diz respeito a um eventual regresso à normalidade. Gates indicou que podemos esperar o começo da retoma para junho de 2021. “Mesmo no começo de 2022, a menos que ajudemos os outros países a livrarem-se da doença e tenhamos altos níveis de vacinação [nos EUA], o risco de uma reintrodução estará lá. E, claro, a economia global será abrandada, o que prejudica a economia americana de uma forma dramática”, explicou.