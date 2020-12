MPLA quer empresariado forte e empresas sólidas

O Presidente do MPLA, João Lourenço, considerou, neste sábado, em Luanda, fundamental que o país tenha uma classe empresarial forte, com empresas sólidas geradoras de riqueza e que proporcionem emprego para os angolanos.

Ao falar no encerramento das jornadas comemorativas do 64° aniversário da fundação do MPLA, cita Angop, João Lourenço disse que o país também precisa e merece ter pessoas ricas, desde que seja à custa do seu trabalho, capacidade de empreender, investir em projectos com viabilidade, trabalhando com ética e respeito à lei.

O líder do MPLA considerou que hoje, melhor que há três anos, o país tem uma melhor apreciação do abismo cavado pela corrupção em Angola. “Com recursos e fundos públicos, foram realizados vários investimentos privados a favor de vários servidores públicos, e não só, praticamente em todos os ramos da economia dentro e fora de Angola”, expressou.

João Lourenço notou que esses recursos do Estado, na mão de uma dúzia de cidadãos, dariam para fazer mais investimentos públicos em estradas, pontes, água potável, energia eléctrica, saneamento básico, escolas, hospitais e habitação social, para servir melhor as necessidades dos angolanos.

“Felizmente, é o próprio partido que no passado consentiu, por omissão e inacção, o crescimento desse monstro, que orientou o Executivo a colocar nas prioridades da sua agenda a luta contra a corrupção, coisa que procuramos fazer com a maior isenção possível com os competentes órgãos de Justiça e a sociedade civil”, frisou no encontro o líder do partido fundado a 10 de Dezembro de 1956.