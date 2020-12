Jeanine Mabunda afastada da presidência da Assembleia da RDC

Jeanine Mabunda foi, quinta-feira, à noite, afastada do cargo de presidente da Assembleia Nacional da RDC, depois da maioria dos deputados terem votado favoravelmente uma moção para a sua destituição, noticiou a AFP.

Esta foi a primeira vitória de Felix Tshisekedi, depois que anunciou o rompimento da aliança com o antecessor Joseph Kabila. É, também, um ponto de inflexão no mandato de cinco anos do actual Presidente da República. Na Assembleia Nacional, onde a Frente Comum para o Congo (FCC) de Kabila tem, em princípio, uma grande maioria.

A maioria dos 484 deputados presentes nesta sessão (em 500), que decorreu em ambiente efervescente, votou pelo afastamento da aliada de Joseph Kabila. Na ocasião, os deputados foram convocados para votar diversas petições exigindo a destituição dos titulares do cargo, que haviam sido protocoladas no último sábado e assinadas por deputados de diferentes matizes.

No dia 6 de Dezembro, Tshisekedi anunciou a nomeação de um mandatário para identificar uma nova maioria, encerrando de facto a coligação que existia com o FCC de Joseph Kabila. Durante os dois dias seguintes, as tensões transformaram-se em confrontos entre os partidários de Tshisekedi e o seu antecessor, tanto dentro quanto fora do Palácio do Povo.