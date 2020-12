Burlador fazia-se passar por chefe da Casa Militar

Um cidadão, que se fazia passar de chefe de pessoal e quadros da Unidade da Casa Militar na província do Cuando Cubango, foi detido na cidade de Menongue, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), depois de ter burlado um milhão e 450 mil kwanzas em várias pessoas com promessa de empregá-las.

Segundo o porta-voz do SIC, Paulo Dias de Novais, o acusado que responde pelo nome de João Jamba, de 33 anos, cobrava por cada pessoa 50 a 150 mil kwanzas para trabalharem na Unidade da Casa Militar, mas que nunca foi concretizado, porque o mesmo nem sequer é funcionário desta instituição.

Paulo Dias de Novais explicou que o SIC já identificou quatro cidadãos que foram burlados, mas há outros que também foram vítima e, com certeza, deverão aparecer para prestarem declarações. “Alguns são do Cuando Cubango, outros do Huambo onde já foram identificados três lesados”.

Explicou que os infractores vêem realizando acções do género desde 2019, situação que fez com que muitos cidadãos ficassem aborrecidos pelo tempo de espera e denunciaram ao Serviço de Investigação Criminal que se tratava de uma burla.

Durante a operação “Raio X”, realizado de 1 a 7 deste mês pelo SIC, em coordenação com a Polícia Nacional, foram também detidos quatro cidadãos. Os mesmos dedicavam-se à prática de crimes de furto qualificado, tráfico de armas de fogo e abuso de confiança. Os delitos ocorreram nos bairros Bom dia, Tchivonde e na localidade de Cuatir, no município de Menongue.

De acordo com o porta-voz do SIC, só foi possível deter estes malfeitores com base na inteligência criminal e através de denúncias da população, sobretudo daquelas que foram as principais vítimas destes crimes.

Por outro lado, informou que, na cidade de Menongue, houve um aumento de furtos de valores no ATM, com recurso ao multicaixa express.