Angola precisa de 3.125 ATM para «reduzir» enchentes nos multicaixas

O número de ATM existentes no País representa apenas 50% da necessidade do mercado, revelou a EMIS ao nosso semanário. Assim sendo, para reduzir as enchentes nos multicaixas, Angola deve contar com 6.250 caixas de levantamento de papel dinheiro.

O País carece de mais 3.125 Caixas Automáticos (ATM) para suprir a procura de dinheiro em notas nos multicaixas, pois o actual volume de ATM instalados pelos 26 bancos comerciais que operam em Angola não atende à demanda. A conclusão é da Empresa Interbancária de Serviços (EMIS, SA).

“Se, por um lado, temos a distribuição geográfica dos Caixas Automáticos como um constrangimento, por outro, adiciona-se a sua quantidade. Actualmente, são cerca de três mil, ou seja, pelo menos deveríamos contar com o dobro deste número”,revelou o administrador-executivo da EMIS, Joaquim Caniço, em resposta a um questionário enviado pelo Novo Jornal, em função do desespero que muitas pessoas têm passado nos últimos tempos nos multicaixas, na tentativa de levantamento de dinheiro em notas.

De acordo com o último relatório e contas da EMIS,referente a 2019, Angola possui 3.125 ATM registados por aquela entidade, havendo necessidade de se duplicar o número de postos de multicaixas para reduzir as enchentes nas agências bancárias, como fez saber a EMIS. O País deve passar a contar com 6.250 multicaixas.

Enquanto o problema não é resolvido, a cada dia, o cenário torna-se ainda mais alarmante, a julgar pelas longas filas que se verificam nos ATM das agências bancárias, sobretudo em Luanda, constatou o Novo Jornal em rondas feitas em vários pontos da capital do País com ATM.