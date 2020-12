Manifestação em Luanda ‘ofusca’ dia do MPLA

Decorre neste momento uma manifestação em Luanda, onde os jovens exigem baixa do preço dos produtos da cesta básica e a realização de autarquias no próximo ano.

Diniz Kapapelo



Em pleno dia, 10 de Dezembro de 2020, em que o MPLA celebra o 64º aniversário da sua fundação, numa altura em que Angola enfrenta uma grave crise económica e financeira, o que torna mais desafiante a tarefa do Partido, dos seus dirigentes, militantes e quadros, uma vez mais chamados a assumirem o papel de exemplo de sentido de missão patriótica, muitos jovens saíram às ruas a exigir, tal como nas manifestações anteriores, melhores condições sociais para os angolanos.



Embora não haja relatos de agressões e incidentes negativos, por parte dos efectivos da Polícia Nacional, como tem acontecido em actos dessa natureza, em várias imagens disponíveis nas redes sociais, é possível notar que os jovens manifestantes subiram atingiram o cume do pedestal onde se encontra a imagem do fundador da Nação e primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto, no largo 1º de Maio, local de bastante significado histórico para o MPLA, do qual os manifestantes nunca tiveram o privilégio de ‘profanar’.



Entretanto, em nota, o Bureau Político do partido que governa o País, o MPLA, reafirma que, sob a firme liderança de João Lourenço, seu Presidente, vai conduzir com êxito o processo de estabilização da economia nacional, da moralização da sociedade e a realização dos anseios e aspirações dos angolanos.



Entretanto, o MPLA, adiou o seu acto central, em alusão as comemorações do 64º aniversário da sua fundação, para sábado, dia 12, sob pretexto de agendamento, já que hoje, dia 10, é dia útil de trabalho.



Comemorando-se também a 10 de Dezembro, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Bureau Político do MPLA encoraja o Executivo liderado pelo Presidente João Lourenço a expandir, cada vez mais, os espaços de liberdade de expressão e de manifestação política, no âmbito da consolidação do Estado democrático e de direito, onde cada cidadão usufrua plenamente dos direitos, liberdades e garantias constitucionais.