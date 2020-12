Futebol quer racismo fora das quatro linhas

O jogo entre o Paris Saint-Germain (PSG) e o Basaksehir de Istambul, a contar para a Liga dos Campeões, foi interrompido ao minuto 14, depois de o treinador adjunto da equipa turca acusar o quarto árbitro de se referir a ele como “negro” para o identificar junto do árbitro principal.

O jogo foi interrompido com os jogadores das duas equipas a tentar apurar o que tinha acontecido. Neymar e Mbappé, estrelas do PSG, apoiaram a decisão do adversário, pedindo ao árbitro que a partida fosse interrompida. Durante cerca de duas horas, o encontro não foi retomado e os jogadores do Basaksehir não quiseram regressar ao relvado.

Esta é a primeira vez que um jogo da Liga dos Campeões é interrompido e adiado por insultos racistas, lembra o jornalista do diário francês 20 minutes. William Pereira lembra ainda que este episódio pode marcar uma mudança na luta contra o racismo no mundo do futebol.

O jogo é retomado esta quarta-feira, a partir das 18h55, com uma nova equipa de arbitragem holandesa.