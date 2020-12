Ex-administradora do Golungo-Alto e os filhos detidos pela PGR

A ex-administradora municipal do Golungo-Alto, Teresa Francisco da Costa e os filhos Agnelo Francisco da Costa, ex-director do GEPE, e Graciete Francisco da Costa, assim como o sobrinho Nelson Francisco da Costa, foram detidos por prática de vários crimes na administração daquele município.

Um comunicado de imprensa da Procuradoria-Geral da República (PGR) a que o Jornal de Angola teve acesso revela que está, também, abrangido no mesmo processo o actual administrador municipal-adjunto do Bolongongo, Norberto Capemba da Silva, que antes ocupava função relevante na administração municipal do Golungo-Alto.

O documento do Gabinete de Combate à Corrupção e Crimes Subjacentes ao Branqueamento de Capitais da PGR alude que existem fortes indícios dos arguidos terem incorrido na prática de crimes de peculato, falsificação de documentos, violação das normas de execução do plano de orçamento, participação económica em negócio, associação criminosa e tráfico de influência.

Durante a sua gestão, Teresa da Costa, ajudada pelos filhos e o cidadão Norberto Capemba da Silva terá feito pagamentos de despesas que nunca foram executadas.

A ex-administradora do Golungo-Alto e colaboradores obrigavam, também, os empresários a entregar dinheiro em mãos, efectuar transferência bancárias e até mesmo receber o cartão multicaixa de empresas para fazer despesas a seu benefício.

Estes actos delapidaram o Estado em vários milhões de kwanzas e comprometem a construção de infra-estruturas sociais, como escola e centros de saúde. O comunicado assegura que, como provas, estão as ordens de saque, extractos bancários, outros documentos e depoimentos.