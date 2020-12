Sindicato dos magistrados quer dignificação da classe

A luta pela dignificação da Magistratura do Ministério Público e pelo aperfeiçoamento do aparelho judiciário é uma das apostas do novo presidente do Sindicato Nacional dos Magistrados do Ministério Público (SNMMP), José Buanga.

José Buanga, que substituiu Maria Eugénia dos Santos, prometeu, igualmente, a defesa dos interesses dos magistrados do Ministério Público, nomeadamente no âmbito do estatuto socioprofissional, bem como o aperfeiçoamento técnico e cultural dos filiados.

Outros objectivos de José Buanga, que tomou posse na sexta-feira, para um mandato de dois anos, passam pelo cimentar da solidariedade e convivência entre os magistrados e fazer com que o SNMMP seja ouvido na elaboração de leis de âmbito judiciário, propondo aos órgãos competentes as reformas necessárias à melhoria do sistema judiciário e à realização da Justiça.

“O SNMMP focará, também, o empenho num correcto diagnóstico dos problemas do nosso sistema judicial e na procura das verdadeiras soluções, mantendo uma atitude de rigor e objectividade, sempre em linha de actuação e conexão com o Conselho de Direcção da PGR e com o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público”, acrescentou.

Convidado para o acto, o procurador-geral adjunto da República, Pascoal António, destacou a importância do SNMMP na defesa dos interesses dos magistrados, acrescentando que o mesmo é, também, um parceiro da Procuradoria-Geral da República.

Segundo o magistrado, o SNMMP ajuda a identificar e colmatar as dificuldades e constrangimentos que possam emergir ao longo do exercício da magistratura do Ministério Público. Para Pascoal António, pertencer a uma organização como o SNMMP exige disponibilidade de tempo e muita dedicação.

Além do presidente, José Buanga, tomaram igualmente posse os membros dos diferentes órgãos do SNMMP. Irondino Muxiri e Latiel Cândido foram empossados nos cargos de secretário executivo e secretário para a Área de Formação e Informação.

A presidente cessante, Maria Eugénia dos Santos, lidera agora a Mesa da Assembleia Geral, enquanto o Conselho Fiscal é presidido por Sócrat Luís.