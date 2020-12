Autoridades angolanas desmantelam rede internacional de tráfico de droga com ligação a Portugal

Acção culminou com a captura do suposto mandante de 49 anos, natural de Cabinda, que estava a ser investigado desde 2018.

As autoridades angolanas desmantelaram uma rede internacional de tráfico de droga, que incluía um português, na sequência de uma apreensão recente de cocaína, proveniente do Brasil, no aeroporto internacional de Luanda.

Em declarações à Televisão Pública de Angola (TPA), o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC), superintendente Manuel Halaiwa, adiantou que os sete homens, com idades entre 26 e 40 anos, foram detidos na quinta-feira passada, no distrito urbano do Palanca (Luanda).