RDC: Félix Tshisekedi termina coligação com Joseph Kabila

A Jeune Afrque revela que o presidente congolês anunciou a nomeação de um “porta voz” responsável por identificar uma nova maioria para acabar com os bloqueios na coligação com o seu antecessor, Joseph Kabila.

Felix Tshisekedi proferiu neste domingo, 6 de Dezembro, um tão esperado discurso no qual revelou as conclusões das consultas políticas que realizou com o objectivo de sair da crise política causada pelas tensões que o opõem há quase dois anos ao seu parceiro de coligação, a Frente Comum para o Congo (FCC) de Joseph Kabila.

“Rejeição da coligação”

Depois de uma longa lista de pontos de convergência que surgiram durante estas três semanas de consultas, que decorreram de 2 a 25 de Novembro, quer se trate do combate à impunidade, insegurança e corrupção, a necessidade de reformas eleitorais ou a perspectiva de um censo nacional, Félix Tshisekedi constatou a inoperância da coligação governamental.

“Essas consultas também destacaram a rejeição da coligação”, observou ele. “O Governo de coligação FCC-Cach (Cap for change, coligação de Tshisekedi, nota do editor) não viabilizou a implementação do programa para o qual você me trouxe ao cargo supremo”.

Para remediar esses bloqueios, Tshisekedi, explicou que não deseja “resolver o status quo”, anunciou a nomeação de um “porta voz”, responsável por identificar uma nova maioria que seja mais favorável ao presidente congolês. Essa opção, consagrada na Constituição, não havia sido utilizada no início de seu mandato, em Janeiro de 2019J

Katumbi e Bemba evocaram

Para ocupar esta posição, vários nomes são mencionados na comitiva de Félix Tshisekedi, incluindo os dos adversários Moise Katumbi e Jean-Pierre Bemba. Duas opções consideradas “muito credíveis” por um assessor próximo do Chefe de Estado, que falou com a Jeune Afrique. Duas outras personalidades também são mencionadas: o senador da FCC Modeste Bahati Lukwebo e o primeiro vice-presidente do Senado Samy Badibanga.

Ao optar pela nomeação de um porta voz, Tshisekedi conta, portanto, com a constituição de uma nova maioria que só pode ser constituída com a mobilização de forças políticas de todos os lados, a fim de expandir o pequeno contingente de cerca de cinquenta de deputados – dos 500 da Assembleia Nacional – que tem actualmente através da coligação Cach.

Dois dos quatro líderes da coligação de oposição Lamuka, Moïse Katumbi e Jean-Pierre Bemba, concordaram em participar das consultas, deixando assim a porta aberta a uma possível manifestação no campo presidencial. Entre eles, esses dois pesos-pesados ​​da política congolesa reúnem quase uma centena de deputados.