Angola sem óbito por Covid-19 num dia com 55 novas infecções

Angola não registou, nas últimas 24 horas, nenhum óbito por Covid-19, tendo notificado 55 novas infecções e recuperado três pacientes, de acordo com a informação prestada, ontem, em Luanda, pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

No habitual encontro com jornalistas, no Centro de Im-prensa Aníbal de Melo (CIAM), sobre a evolução da pandemia no país, Franco Mufinda esclareceu que 30 casos foram registados na Lunda-Sul, 21 em Luanda, dois no Namibe, um na Huíla e igual número na província do Zaire.

Os infectados têm idades entre 7 e 77 anos, sendo 41 do sexo masculino e 14 do sexo feminino. Na capital do país, os casos foram notificados nos municípios de Belas, Cazenga, Kilamba Kiaxi, Viana, Talatona e nos distritos urbanos da Ingombota, Samba e Rangel. Em relação aos três pacientes recuperados nas últimas 24 horas, o secretário de Estado referiu que os mesmos têm idades entre 63 e 65 anos, sublinhando que todas as recuperações foram registadas na província de Luanda.

Com estes dados, o país conta 15.591 casos confirmados, dos quais 354 óbitos, 8.338 recuperados e 6.899 activos. Deste número, três estão em estado crítico a receber tratamento por ventilação mecânica invasiva, oito em situação grave, 101 são considerados moderados, 159 têm sintomas leves e 6.628 assintomáticos.

O secretário de Estado para a Saúde Pública informou que nos centros de tratamento da Covid-19, a nível do país, estão internados 271 doentes. Em quarentena institucional estão 316 cidadãos e 4.286 sob investigação epidemiológica.

Nas últimas 24 horas, 17 pessoas que estavam em quarentena institucional, na província de Benguela, tiveram alta. O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) registou 35 chamadas, todas relacionadas a pedidos de informação sobre a pandemia da Covid-19.

O Laboratório de Biologia Molecular processou 1.849 amostras, das quais 55 foram positivas. Desde o início da pandemia, em Março, foram processadas 251.362 amostras, tendo 15.591 tido resultados positivos.

Franco Mufinda informou, também, que nas últimas 24 horas, a equipa de saúde mental e intervenção psico-social atendeu 44 profissionais de saúde, acompanhou 207 famílias durante a doença e depois da alta e prestou apoio psicológico por telefone a 50 cidadãos .

Franco Mufinda voltou a apelar aos cidadãos para o cumprimento rigoroso das medidas de biossegurança, nomeadamente o uso correcto da máscara facial, lavagem frequente das mãos com água e sabão ou higienizá-las com álcool em gel e manter o distanciamento físico.