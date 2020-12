Novos contos do continente africano

Por ocasião da Feira do Livro e Imprensa Infantil de Montreuil, e da temporada África 2020, close-up de uma coleção de contos intitulada “Babel África”, coletados e escritos por Muriel Bloch e ilustrados por Magali Attiogbé, publicados por edições Gallimard Youth.

Capa da coleção de contos “Babel Africa” © Gallimard Jeunesse

“Do Sudão ao Burundi, de Madagáscar às Comores, da Costa do Marfim ao Gabão, do Mali à África do Sul, de ontem a hoje, a cada um a sua forma de falar no continente -mãe dos contos, Babel África, é a parte dos mais velhos e dos filhos, a parte das mulheres e dos palavrões, como um retorno às fontes. Entre no círculo dos contadores de histórias: que as línguas se soltem e que liberdade condicional permanece … “ (Apresentação por Gallimard Jeunesse )

