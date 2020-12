Costa do Marfim: Laurent Gbagbo recupera seus passaportes marfinenses

Em breve, o ex-chefe de Estado da Costa do Marfim poderá retornar a Abidjan. Após vários meses de espera, Laurent Gbagbo recuperou, nesta sexta-feira, 4 de dezembro, seus dois passaportes: um ordinário e um diplomático. Desde sua prisão em abril de 2011, Laurent Gbagbo não tinha mais documento de viagem.

Na manhã desta sexta-feira, às 11h, em um grande hotel da Avenue Louise, em Bruxelas, o ex-presidente da Costa do Marfim recebeu um passaporte comum e um passaporte diplomático de dois diplomatas marfinenses: um enviado especial de Abidjan, o Chefe de Gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Embaixador da Côte d’Ivoire na Bélgica.

O ex-presidente da Costa do Marfim havia, em julho passado, iniciado os procedimentos administrativos para essas duas fórmulas. Sua comitiva ficou, em várias ocasiões, indignada com a demora na emissão de seus passaportes.

As coisas parecem ter acelerado na semana passada: uma equipe móvel do Ministério das Relações Exteriores viajou a Bruxelas para recrutar vários diplomatas e o ex-presidente Laurent Gbagbo. Novamente, isso aconteceu em um hotel em Bruxelas: impressões digitais, fotos e entrega de documentos úteis para este processo.

Rumo a um retorno no final do mês

Na manhã desta sexta-feira, pela voz do seu advogado, Me Habiba Touré, Laurent Gbagbo continua comedido: a obtenção do seu passaporte é um “ epifenómeno ”, mas o ex-presidente “ saúda o acto praticado ” pelas autoridades marfinenses, escreve em uma declaração. Um ato que vai no sentido de “ apaziguamento ”.

O passaporte diplomático só pode ser emitido com o consentimento expresso do Chefe de Estado da Costa do Marfim, Alassane Ouattara.

Com os passaportes no bolso, Laurent Gbagbo pretende regressar à Costa do Marfim durante o mês de dezembro. Nesse sentido, nomeou Assoa Adou, secretário-geral do seu partido, o Front populaire ivoirien (FPI), ” para se dirigir às autoridades competentes para organizar o seu regresso à paz, de acordo com o seu estatuto de ex-presidente. da República ”, lemos neste comunicado.

Ao mesmo tempo, Laurent Gbagbo continua exigindo a libertação de líderes políticos e da sociedade civil que foram presos após as eleições presidenciais de 31 de outubro. “ Não podemos prender líderes porque eles fizeram valer seu direito de dizer ‘não’ a ​​um terceiro mandato inconstitucional ”, denuncia neste comunicado. Através da voz do seu advogado, Laurent Gbagbo apela à sua libertação e ” o regresso seguro dos exilados “, a fim de restaurar um clima de confiança.