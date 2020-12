Angola perde diante do e-Swatini por 0-1

A Selecção Nacional Sub-20 comprometeu, ontem, a pretensão de se qualificar para as meias-finais do torneio da Taça Cosafa, ao perder com e-Swatini, por 0-1, no Estádio Gelvandale, na África do Sul, em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo C.

Depois da primeira metade de jogo equilibrada, na etapa complementar os angolanos, com falta de eficácia desperdiçaram boas oportunidades, para adiantar-se no marcador. O golo que deu triunfo ao adversário foi apontado por Majahesibili Ndlovu, na etapa complementar da partida.

Com este resultado, Angola tem poucas possibilidades de chegar às meias-finais do torneio, devido ao número ímpar de selecções no Grupo C e as restantes estão com quatro cada uma.

Na edição passada, disputada na Zâmbia, os Palanquinhas tinham derrotado o e-Swatini, por 4-1, no Estádio Nkoloma, em Lusaka. Amanhã a selecção joga, às 15h30, com o Botswana no Estádio Gelvandale, para a segunda e última jornada do grupo e também para cumprir calendário.

Ontem, no Grupo B, o Malawi suou bastante para vencer as Comores, por 1-0, no Estádio Isaac Wolfson, para a primeira jornada. Para o mesmo grupo, a Zâmbia derrotou com imensas dificuldades a Namíbia, por 1-0, no bairro KwaZakele Ibhayi, com golo de Golden Mashata.

O torneio começou na quinta-feira, com os jogos da primeira jornada do Grupo A, com os seguintes resultados: Moçambique-Lesotho (1-0) e África do Sul-Zimbabwe (2-2), ambas disputadas no Estádio Isaac Wilson, para o Grupo A.

Apenas o vencedor de cada um dos três grupos e o segundo melhor classificado do torneio apuram-se para as meias-finais. Os finalistas vão competir na fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN), em 2021, na Mauritânia.