Angola estreia hoje diante do e-Swatini

A Selecção Nacional Sub-20 de futebol joga, hoje, às 15h30, diante da similar de e-Swatini no Estádio Gelvandale, arredores da Baía de Nelson Mandela, para a primeira jornada do Grupo C da Taça Cosafa, qualificativa para o Campeonato Africano das Nações (CAN), no próximo ano, na Mauritânia.

Neste desafio, os Palanquinhas são, teoricamente favoritos, devido à vitória sobre o adversário na edição passada (4-1), em Lusaka, para a mesma competição. Aliás, neste jogo, o técnico Kito Ribeiro e os pupilos não esperam encontrar facilidades, porque o adversário pretende desforrar-se da derrota do ano passado, no Estádio Nkoloma, em Lusaka.

Durante a preparação, as selecções viveram problemas semelhantes devido à pandemia da Covid-19 (assola o mundo desde o princípio de Janeiro de 2020), não havendo argumento para qualquer fracasso, quer de uma quer de outra equipa.

Trata-se de um desafio em que os angolanos têm de ganhar, ou, na pior das hipóteses, começar com um empate já que uma derrota compromete as aspirações de qualificação para as meias-finais.

Os finalistas da Taça Cosafa qualificam-se para a fase final do Campeonato Africano das Nações (CAN), a ter lugar no próximo ano, na Mauritânia.Para as meias-finais, apuram-se os vencedores dos três grupos mais o segundo melhor classificado da competição.

O técnico Kito Ribeiro acredita numa boa prestação da equipa frente à e-Swatini, após o treino realizado, ontem. “O trabalho está feito. Esperamos por uma boa resposta táctica dos jogadores”, disse lacónico.