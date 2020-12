Livro “Recado aos chefes” já nas bancas

“Recado aos chefes” é o título do livro do jornalista José Ricardo André Francisco “Zé Ricardo”, que já está disponível nas livrarias, depois do lançamento, na cidade do Sumbe, durante uma sessão de venda e assinatura de autógrafos.

Do género crónica, o livro, editado pela Ginga Cruz Editora, com acabamentos e impressão da Unimater, comporta 181 páginas e está dividido em 17 capítulos, com destaque para o capítulo nono no qual o autor faz uma abordagem ao subdesenvolvimento, nas suas várias facetas, da província do Cuanza-Sul.

O autor faz uma incursão sobre as diferentes etapas quanto ao posicionamento dos órgãos de comunicação social públicos no país, abordando, igualmente, o fenómeno da bajulação em detrimento da verdade dos factos.

“Em contraponto aos mandamentos da profissão de comunicar foi notório de um tempo a esta parte que muitos profissionais se converteram em bajuladores aos detentores do poder”, lê-se num trecho da obra.

Zé Ricardo aproveitou para apresentar ao público, em simultâneo, a sua primeira obra poética “Confissão de um amor proibido”, lançado em Fevereiro do ano em curso, no Sumbe.

Com uma tiragem inicial de mil exemplares, o livro “Recado aos chefes” está a ser comercializada no valor de seis mil kwanzas.

Zé Ricardo tem no prelo estão as obras “O Banquete dos Cães” (poemário) e “O baú dos Segredos”, (Contos infantis) que devem chegar ao mercado literário no próximo ano.

Presente na cerimónia de lançamento do livro, o director do gabinete provincial da Cultura, Turismo e Ambiente, Francisco Ernesto Ventura, apelou aos jovens no sentido de se inspirarem na escrita como forma de expressarem os seus sentimentos e promoverem o desenvolvimento intelectual do país.