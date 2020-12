Jornadas comemorativas do 10 de Dezembro: MPLA reúne secretariado do Bureau Político do Comité Central

Decorreu na manhã de hoje a 16ª reunião extraordinária do secretariado do Bureau Político do Comité Central do MPLA. O acto presidido pela Vice-Presidente do Partido, Luísa Damião no auditório do Comité Central, ao Complexo Turístico do Futungo II, serviu para analisar as actividades a serem realizadas em todo país durante as jornadas comemorativas do 10 de Dezembro, dia em que o MPLA assinala 64 anos desde a sua fundação, em 1956, conforme fez saber o secretário para informação do MPLA, Albino Carlos.

Diniz Kapapelo

“Esta jornada compreende um conjunto de actos políticos de massas, compreende também a realização de actividades reflexivas e informativas sobre a trajectória política e revolucionária do maior partido angolano e também compreende a mobilização de todos os militantes e simpatizantes e amigos do partido em torno dos festejos desse grande aniversário da nossa fundação”.

De acordo com o secretário para informação do MPLA, foi também uma oportunidade para reafirmar a mobilização dos militantes, simpatizantes e amigos do partido em torno da data, cerrando fileira em torno da liderança do camarada Presidente João Lourenço e, reafirmando, o princípio da unidade e da coesão interna no seio do MPLA.

“São várias actividades que estão previstas e que vão compreender todos os municípios, desde o dia 04 até ao dia 12 de Dezembro, em termos de destaque temos a salientar amanhã o acto central que vai dar abertura oficial em Luanda, no centro comunitário do Zango, será uma actividade que vai ser presidida pela vice-Presidente do MPLA, camarada Luísa Damião”.

Acto central transferido para 12 de Dezembro

Por outro lado, o secretário para informação do MPLA, Albino Carlos, fez saber que diferente dos anos anteriores, este ano, o acto central do MPLA realiza-se a 12 e não a 10 de Dezembro, tudo por causa da agenda, já que, dia 10 calha num dia normal de trabalho e 12 no sábado imediatamente a seguir a data das festividades.

“Outro destaque é, sobretudo, a actividade do dia 12 de Dezembro, que será a actividade central das comemorações do 10 de Dezembro. Esta actividade vai decorrer aqui no Centro de Conferências de Belas e vai marcar o acto central desta importante efeméride. Vai ser uma oportunidade para nós reafirmarmos o nosso apoio incondicional a liderança do camarada Presidente João Lourenço e também, será, uma oportunidade soberana para enaltecer os feitos históricos ao longo dos 45 anos de independência, um feito que o MPLA teve o papel principal”.