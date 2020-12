Hong Kong: Joshua Wong detido em regime de solitária e com luzes da cela ligadas 24 horas por dia

Político pró-democracia vai ficar isolado durante alguns dias devido a uma “sombra” detectada no seu estômago. Joshua Wong, detido na segunda-feira, pode ser condenado a cinco anos de prisão por ter organizado uma manifestação não-autorizada em 2019.

Joshua Wong, proeminente membro do movimento pró-democracia em Hong Kong, está detido em confinamento solitário, com as luzes ligadas 24 horas por dia, depois de uma radiografia ter detectado uma “sombra” no seu estômago, de acordo com o South China Morning Post.