Modelo da Vogue mata namorado esfaqueado por ciúmes na Rússia

De acordo com a mãe da modelo, Lilia Sudakova, de 26 anos, era vítima de violência doméstica do marido e agiu em legítima defesa

A modelo russa Lilia Sudakova, de 26 anos, foi presa acusada de esfaquear o marido, Sergey Popov, de 28 anos, com uma faca de cozinha após uma briga provocada por ciúmes. As informações são do jornal britânico Daily Mail.

De acordo com a publicação, Sergey levou uma mulher que ele conheceu em um bar e exigiu que Lilia conzinhasse para os dois. Ela teria ficado com ciúmes e “indignada” com a situação, brigou com o marido e o atingiu com uma faca direto no coração.

Após o esfaqueamento, a modelo chegou a chamar a ambulância para ser encaminhado ao hospital, mas ele morreu no dia seguinte. Ela confessou ter esfaqueado o marido e disse à polícia que foi por ciúme depois que ele flertou com uma mulher.

Os dois estavam juntos há quatro anos, mas Irena Sudakova, a mãe da modelo – que já estampou as capas da Vogue russa -, alega que a filha agiu em legítima defesa e que foi vítima de violência doméstica por muito tempo de Sergey.

“Lilia é uma vítima, foi legítima defesa. Este foi um amor tão doentio. Tudo aconteceu por acidente, foi um acidente”, contou ela ao jornal local Komsomolskaya Pravda.

“Não sei como minha filha vai viver sabendo o que fez. Ela está vulnerável, isso a derrubará. Esperançosamente, há chances de uma pena mínima suspensa [porque] tudo isso é muito injusto”, completou.

Caso seja condenada, Lilia pode pegar até 15 anos de prisão na Rússia.