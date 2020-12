Economista Yuri Quixina alvo de assalto à mão armada

O economista e docente universitário Yuri Quixina anunciou na sua página do twitter ter sido hoje, alvo de um assalto à mão armada, quando saía da Universidade “próximo da esquadra policial”, quando os bandidos entraram no seu carro “só para receberem o telemóvel”. Disse o economista visivelmente agastado com tal facto, agradecendo a “Deus pela oportunidade de viver”.

Yuri Quixina tem criticado no Twitter as opções económicas do Governo, que ao não sentir-se confortável com o seu realismo político, está indiciado como um dos presumíveis autores do bárbaro acto intimidatório.

Yuri Quixina é um dos jovens intelectuais que se tem manifestado contra as opções governamentais em matérias que considera lesivas aos interesses nacionais. E o resultado foi este assalto organizado por meliantes, sabe-se lá com que objectivos.

A liberdade de expressão foi mais uma vez beliscada por este acto ignóbil que todos condenamos em toda a sua extensão.

Um dos últimos tweets de Yuri Quixina dizia o seguinte: