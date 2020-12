Cabo Verde quer certificar a eliminação da transmissão vertical de VIH

As autoridades cabo verdianas celebram a eliminação da transmissão vertical de VIH da mãe para filho, o que, dizem, é resultado de muito esforço.

A secretaria executiva do CCS-SIDA, Celina Ferreira, disse que está em curso o processo de certificação.

“Estamos a trabalhar pós-pandemia da Covid para que uma missão externa venha à Cabo Verde para fazer a avaliação e submeter um relatório à OMS para certificação e manutenção dessa meta que é um desígnio nacional”, disse Ferreira.

Ferreira disse também que “a lei queprevine e controla o HIVjá foi submetida ao Parlamento para aprovação”, e vai reforçar respeito dos direitos humanos, eliminação de barreiras e autonomia das pessoas seropositivas.

Cabo Verde, com uma população de meio milhão, tem uma taxa de seroprevalência inferior a um por cento.

Uma das precupações do país é o corte da transmissão entre os consumidores de drogas, trabalhadores de sexo e portadores de deficiência, com indíces de prevalência que atingem seis vezes mais do que do resto da população..

A maioria das 3500 pessoas infetadas faz o tratamento.