Porto pode garantir presença nos “oitavos”

O FC Porto (Portugal) pode garantir, esta noite, no Estádio do Dragão, presença nos oitavos-de-final da Liga dos Clubes Campeões Europeus de futebol.

Para tal, bastará que empate com o Manchester City (Inglaterra) no desafio da quinta jornada do grupo C, com início marcado para as 21h00.

Com o City de Pepe Guardiola já qualificado, soma 12 pontos contra 9 do Porto, os comandados de Sérgio Conceição, que jogam em casa, têm soberba oportunidade para evitar decidir o apuramento na última jornada, no terreno do Olympiacos, pois em caso de triunfo dos gregos (3º/3 pontos) sobre os franceses do Marselha (4º/0) e derrota dos portistas, o segundo apurado do grupo vai ser conhecido apenas na última ronda.

O “prato quente” do dia é servido no Estádio Anfield. O Liverpool mede forças com o Ajax, num duelo que pode decidir muita coisa no grupo D. Ou seja, caso os ingleses vençam, totalizarão 12 pontos contra sete dos holandeses. O inverso, os holandeses assumem a primeira posição e podem atirar os “Diabos Vermelhos” para o terceiro lugar, na eventualidade de o Atalanta (3º/7) vencer o Midtjylland (4º/0).

Missão espinhosa tem o Atlético de Madrid no Grupo A. Os madrilenos estão a realizar uma época europeia sofrível. Para complicar ainda mais a situação, defrontam hoje à noite, no Wanda Metropolitano, o campeão em título, líder e já apurado Bayer de Munique. Com cinco pontos no segundo lugar, os “muchachos” de Diego Simeone estão obrigados a vencer, sob pena de perderem a posição para o Lokomotiv de Moscovo que tem tarefa facilitada na recepção ao lanterna vermelha Salzburg.

O Inter de Milão, último colocado do Grupo C, com um ponto, está obrigado a vencer o duelo com o Mönchengladbach (1º/8), caso contrário, será o adeus às competições europeias. Um jogo nada fácil, tendo em conta a pretensão dos germânicos que almejam garantir já o passaporte para os “oitavos”.

Jogo difícil tem igualmente o Real Madrid na deslocação ao terreno do Shakhtar Donetsk . Uma vitória dos ucranianos iguala os sete pontos dos madrilenos no segundo lugar. O contrário coloca os espanhóis em excelente posição para garantir o apuramento.