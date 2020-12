Mais 72 mortos, no dia em que o país ultrapassa os 300 mil casos de covid-19

Portugal ultrapassou, esta terça-feira, os 300 mil casos de covid-19 desde o início da pandemia. Um dia marcado pela morte de mais 72 pessoas, num obituário já com 4 577 nomes.

A um dia de completar 10 meses sobre a confirmação dos dois primeiros casos de covid-19 no país, Portugal contabilizou até agora 300 462 infeções associadas à doença causada pelo vírus da SARS-Cov-2, mais de metade no mês de novembro. Segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas 2401 pessoas foram confirmadas com o vírus, o número mais baixo desde 20 de outubro, com 1876 novos casos.

A região Norte continua a deter o primeiro lugar no número de novos casos com mais 1300 infetados em 24 horas. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 538 novos casos, o Centro com 349, Alentejo com 129, Algarve com 48, Madeira com 20 e Açores com 17.