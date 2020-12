Moçambique pede apadrinhamento de Portugal na compra da vacina

O Presidente da República, Filipe Nyusi, pediu o apadrinhamento de Portugal na aquisição da vacina de prevenção contra a pandemia da Covid-19, logo que for aprovada sua comercialização, refere uma nota da Presidência da República.

Num contacto telefónico com António Costa, primeiro-ministro de Portugal, os, os dois Chefes de Governo partilharam assuntos de interesse comum dos respetivos países, para além da avaliação das relações de cooperação bilateral. A interação dos governantes foi igualmente dominada pela situação da Covid-19 nos seus países e a situação da segurança em Moçambique, com destaque para o terrorismo no norte do País.

Sobre a Covid-19, o Primeiro-Ministro Português encorajou o Presidente Nyusi a continuar com a gestão das medidas preventivas assinaláveis, ora em curso no país. Na ocasião, Moçambique solicitou o apadrinhamento de Portugal na aquisição da vacina de prevenção desta pandemia, logo que estiver disponível.

Quanto ao combate contra o terrorismo, o Presidente da República actualizou ao governante português sobre a forma de actuação dos terroristas, tendo agradecido a solidariedade manifestada por Portugal em todas as fases, incluindo dentro do Parlamento Europeu.

O Chefe do Estado moçambicano agradeceu em especial a última carta do Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa que se solidariza com os moçambicanos face aos últimos ataques dos terroristas no distrito de Muidumbe.

Na ocasião, o Primeiro-Ministro Português colocou o seu país à disposição para apoiar Moçambique nesta batalha universal, quer no âmbito da União Europeia assim como na cooperação bilateral. Os dois Chefes do Governo acordaram para a precisão do tipo de apoio a prestar, tendo em conta os acordos bilaterais em curso.