Dionísio Viegas quer presença feminina no hóquei em patins

Antigo hoquista do Petro de Luanda foi eleito em lista única com 16 votos a favor cujo pleito aconteceu a 21 do corrente

A presença feminina na prática do hóquei em patins, bem como a extensão da modalidade pelo país continua a ser uma das prioridades do presidente da Federação Angolana de Patinagem (FAP), Dionísio Viegas.

“Inscrevem-se na nossa perspectiva a promoção da participação feminina nesse desporto. Esperamos neste mandato redobrar esforços para uma melhoria acentuada da estabilidade, ex-tensão e abrangência da patinagem ao nível do país. Mas para isso tem de se verificar maior rigor na observância dos princípios de boa gestão e da transparência dos bens públicos”, disse, no sábado, aquando da tomada de posse do seu elenco, visando a gestão daquela instituição no ciclo olímpico 2020/2024.

Em acto marcado pela presença de Carlos Alberto Jaime “Calabeto”, antigo presidente da FAP, o responsável disse que um dos objectivos do mandato é dar dignidade à patinagem “mediante trabalho árduo”.

No primeiro discurso como presidente de direcção, não se esqueceu das associações e disse que prevê fazer com as mesmas “uma operação importante”, de forma a colocar ao dispor da Federação, informações e dados credíveis para a elaboração de políticas mais realistas.

Orlando Graça tem novas funções

Orlando Graça, técnico angolano que comandou a Selecção Nacional sénior masculina de hóquei em patins no 41º Campeonato do Mundo, que o país acolheu em 2013, volta à FAP, para exercer as funções de vice-presidente desportivo.

Anacleto Silva “Kirro”, antigo capitão do combinado angolano e marcador do primeiro golo da prova realizada no país, também foi “recrutado” por Dionísio Viegas e tomou posse como secretário-geral da FAP.

Dionísio Viegas, além de Graça, tem como vice-presidentes, Luís Miguel, Carlos Benson, Paulo Brinca e José Carlos Gamboa. Os vogais de direcção são Jorge Bachiessa, Edna Pereira, Deolinda Simão e Marcos dos Reis.

António de Carvalho foi empossado como presidente do Conselho Fiscal, Francisco Miguel (vice-presidente), Leonardo Afonso, Adão Chitxiami e Tatyana Albuquerque são os vogais.

Higino Pontes é o presidente do Conselho Jurisdicional e Carlota Modiz, vice-presidência. Artemísia Martins, Helga Candeias e Alberto Ventura, vogais.

Jordão de Vasconcelos é o novo presidente do Conselho de Disciplina, Domingos Tavares (vice-presidente), Arleny Handanga, Carla dos Santos Reis e Sayonara de Albuquerque são os vogais.

Lubanzadio Fernando tomou posse como presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Áurea do Rosário Dias Paim, é a vice-presidente e Samuel Eduardo Manzambi, secretário.

O antigo hoquista do Petro de Luanda foi eleito em lista única, com 16 votos favoráveis. O acto aconteceu a 21 do corrente. O líder da FAP viu o processo da sua eleição ser ameaçado pela interposição de uma providência cautelar por parte de Pedro Azevedo “Chipita” que alega irregularidades.

Até à tomada de posse, no sábado, o tribunal Provincial de Luanda, para onde alegadamente foi levado o processo, não se tinha pronunciado. Depois de ter sido derrotado, em 2016, nas urnas, Viegas substitui no cargo o vencedor do pleito na altura, Hirondino Garcia.